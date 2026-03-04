Il regista ha commentato la possibilità di un conflitto in Iran, affermando che i costi ricadranno sui lavoratori e chiedendo un intervento governativo su inflazione ed energia. Ha inoltre sottolineato che la guerra rappresenta un danno sia per le vittime sul campo sia per i lavoratori italiani. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di un’azione da parte delle autorità per tutelare le fasce più colpite.

”La guerra è nemica dell’umanità e dei lavoratori, un danno per le vittime sul campo e per i lavoratori del nostro Paese. Dall’inflazione ai costi dell’energia, a pagare i costi della guerra sono loro”. A rivendicarlo il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma, nel corso di una conferenza stampa sullo stato dell’industria metalmeccanica italiana, parlando del possibile shock sui prezzi e carburanti derivante dagli attacchi di Usa e Israele, che ha portato anche alla chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran. “Il governo – ha aggiunto De Palma – deve intervenire prioritariamente mettendo in salvaguardia l’approvvigionamento energetico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Palma: “Guerra in Iran? I costi li pagheranno i lavoratori. Il governo intervenga su inflazione ed energia”

Guerra Iran, dal governo piano sicurezza ed energia. Aiuto a paesi del GolfoL’Italia si prepara a fare la propria parte, in supporto ai paesi del Golfo bersaglio dei missili iraniani.

Guerra in Iran, l’ottovolante di economia ed energiaL’esplosione della guerra in Iran nel fine settimana ha creato una turbolenza e una profonda agitazione nei mercati finanziari globali, che hanno...

Tutto quello che riguarda De Palma Guerra in Iran I costi li....

Discussioni sull' argomento Attacco all'Iran, missile colpisce hotel di lusso a Palm Jumeirah a Dubai. IL VIDEO; De Palma (Fiom), 'Urso ha fallito sull'ex Ilva, intervenga Meloni'; È stata colpita anche Dubai; Gli imprenditori hanno smesso di fare industria. Conta solo la rendita finanziaria.

Tenuta Donna Palma facebook

Federica BRIGNONE, dopo essersi guadagnata per acclamazione la palma di donna copertina degli ultimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina, ha annunciato proprio oggi di avere chiuso la breve, ma più che proficua stagione agonistica, caratterizzata da sette x.com