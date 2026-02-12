Bollette | Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas Focus su bonus e costi

Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro. Lo scopo è calmierare i costi di luce e gas, riducendo così il peso sulle tasche di famiglie e imprese. Si attende presto l’annuncio ufficiale, mentre sul tavolo ci sono anche misure per rafforzare i bonus e contenere gli aumenti.

Decreto Bollette: il Governo studia un taglio da 2,5-3 miliardi per calmierare luce e gas. Il governo italiano si prepara a varare un nuovo decreto energia, stanziando tra 2,5 e 3 miliardi di euro per ridurre il peso delle bollette di luce e gas su famiglie e imprese. L’annuncio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, arriva in un contesto di elevata volatilità dei mercati energetici, con il gas che oscilla tra i 40 e i 31-32 euro per megawattora, e mira a potenziare il bonus sociale e mitigare l’impatto dei costi energetici sull’economia. L’Italia e i costi energetici in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Decreto Bollette

La prossima settimana il governo metterà sul tavolo il Decreto bollette, che dovrebbe portare un taglio alle tariffe di luce e gas.

Ultime notizie su Decreto Bollette

Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardiIl ministro Pichetto annuncia l’attesa misura per la prossima settimana, ma restano da definire gli ultimi interventi per famiglie e imprese. La ... repubblica.it

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «DL BOLLETTE: PAVANELLI (M5S), GOVERNO ANNUNCIA, MA FAMIGLIE E IMPRESE PAGANO COSTO INERZIA POLITICA»Il Governo continua a fare annunci sul decreto bollette, ora dice che sarà pronto 'la prossima settimana', ma le bollette arrivano puntualissime ogni mese, e ... agenziagiornalisticaopinione.it

Il Governo pronto a varare un nuovo decreto per aiutare gli italiani a sostenere le bollette. I limiti ISEE per accedere al bonus ora (aumentati di recente) e come potrebbero cambiare a breve - facebook.com facebook

BOLLETTE E SPESA: PERCHÉ IL +7,5% DI CUI PARLA IL GOVERNO È UN’ILLUSIONE I dati ISTAT dicono che il potere d’acquisto è salito del 7,5% contro un’inflazione del 7,7%. Sembra un pareggio, ma nei fatti è una sconfitta per chi guadagna meno. Ec x.com