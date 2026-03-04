Zes nelle Marche Augusto Curti Pd lancia l' allarme | Produttori primari agricoli esclusi dal credito d' imposta?

L’onorevole marchigiano del Partito Democratico ha sollevato preoccupazioni riguardo alle Zone economiche speciali nelle Marche e all’eventuale esclusione dei produttori primari agricoli dal credito d’imposta. Ha annunciato che presenterà un’interrogazione al question time per chiedere chiarimenti sul tema. La questione riguarda le nuove aree di sviluppo economico nelle regioni e le modalità di accesso agli incentivi fiscali.

L'onorevole ha presentato un'interrogazione al ministro competente per capire se davvero esiste questa falla normativa oppure no Curti tiene a specificare: «Non si tratta ovviamente della Zes nel suo complesso: il punto critico riguarda il credito d'imposta settoriale previsto dall'articolo 16-bis, cioè lo strumento pensato per sostenere gli investimenti della produzione primaria agricola, forestale e della pesca e acquacoltura». Anche perché «se questa lettura fosse confermata, ci troveremmo di fronte a una situazione inaccettabile: territorio regionale incluso nella Zes, ma imprese agricole escluse proprio dalla misura che dovrebbe accompagnare gli investimenti in una fase congiunturale particolarmente critica».