Zes il nodo del credito d’imposta | Subito risorse ai Comuni esclusi

Il Partito Democratico in Consiglio regionale solleva questioni chiave riguardo alle Zes e al credito d’imposta, richiedendo risorse immediate per i Comuni esclusi e affrontando i problemi del trasporto pubblico locale. Questi temi sono al centro dell’attenzione nel primo scorcio della seconda legislatura del centrodestra guidata da Francesco Acquaroli.

Dalla Zona economica speciale fino ai nodi del trasporto pubblico locale. Sono due degli argomenti sui quali sta insistendo il gruppo consiliare del Partito democratico in Consiglio regionale, in questa primissima tranche della seconda legislatura del centrodestra guidato da Francesco Acquaroli. Il focus sulle questioni più urgenti con Valeria Mancinelli, capogruppo del Pd. Partiamo dalla vostra mozione sulla Zes: cosa prevede? "Va premesso che ormai è stato segnalato che c'è un problema per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento Zes, in modo particolare la misura più significativa, il credito d'imposta, quindi i contributi per gli investimenti, che si applica solo per la metà del territorio marchigiano.

