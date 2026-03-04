Youtube problemi | annunci che si bloccano sul contenuto a schermo intero

Diversi utenti di varie regioni segnalano problemi su YouTube, in particolare annunci pubblicitari che si bloccano sul contenuto a schermo intero e non scompaiono durante la riproduzione dei video. I problemi si verificano su diversi dispositivi e modalità di visione. La questione riguarda banner pubblicitari che emergono e restano visibili senza scomparire.

banner pubblicitari che emergono durante la visione di video in modalità schermo intero su YouTube e non scompaiono, è quanto segnalano utenti di diverse regioni e dispositivi. Il fenomeno sembra rappresentare un malfunzionamento involontario anziché una modifica intenzionale da parte della piattaforma. Il glitch si manifesta durante la riproduzione di contenuti in modalità a tutto schermo: gli annunci posizionati nell’angolo dovrebbero chiudersi normalmente, ma in alcune occorrenze restano fissi sull’area visiva. In alcuni casi, l’annuncio resta visibile nonostante l’utente possa tentare ripetutamente di chiuderlo. Inoltre, è stato riferito che l’annuncio può sparire per un breve istante per poi riapparire immediatamente, creando una situazione di distrazione durante la fruizione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

