Youtube problemi | annunci che si bloccano sul contenuto a schermo intero

Diversi utenti di varie regioni segnalano problemi su YouTube, in particolare annunci pubblicitari che si bloccano sul contenuto a schermo intero e non scompaiono durante la riproduzione dei video. I problemi si verificano su diversi dispositivi e modalità di visione. La questione riguarda banner pubblicitari che emergono e restano visibili senza scomparire.

banner pubblicitari che emergono durante la visione di video in modalità schermo intero su YouTube e non scompaiono, è quanto segnalano utenti di diverse regioni e dispositivi. Il fenomeno sembra rappresentare un malfunzionamento involontario anziché una modifica intenzionale da parte della piattaforma. Il glitch si manifesta durante la riproduzione di contenuti in modalità a tutto schermo: gli annunci posizionati nell’angolo dovrebbero chiudersi normalmente, ma in alcune occorrenze restano fissi sull’area visiva. In alcuni casi, l’annuncio resta visibile nonostante l’utente possa tentare ripetutamente di chiuderlo. Inoltre, è stato riferito che l’annuncio può sparire per un breve istante per poi riapparire immediatamente, creando una situazione di distrazione durante la fruizione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Youtube problemi: annunci che si bloccano sul contenuto a schermo intero Youtube annunci non si possono rimuovere dai video a schermo interoquesto testo sintetizza le recenti anomalie pubblicitarie su youtube e i relativi bug segnalati dagli utenti, offrendo un quadro chiaro delle... Bug persistente di youtube che mostra annunci fissi nei video a schermo interoun problema noto coinvolge l’app di youtube su dispositivi mobili: durante la visione di video a schermo intero, gli annunci compaiono nell’angolo e... How to Fix the Meta Verification Error in Kyrios AI Ads Manager Una selezione di notizie su Youtube problemi. Temi più discussi: YouTube rende la vita difficile a chi utilizza un ad-blocker: cosa sta succedendo; YouTube ascolta i feedback e rende più ricco il piano YouTube Premium Lite; ATTENZIONE ALLE FALSE PROPOSTE DI INVESTIMENTI ONLINE; YouTube Premium Lite si arricchisce con due novità molto richieste. YouTube Premium: i problemi segnalati sono solo un ricordoUn elemento che principalmente spinge gli utenti ad attivare un abbonamento YouTube Premium, ovviamente è l'assenza delle pubblicità, gli annunci pubblicitari ... tecnoandroid.it YouTube rimuoverà i fastidiosi annunci overlayGoogle ha comunicato che dal 6 aprile su YouTube saranno rimossi gli annunci di tipo overlay in quanto considerati fastidiosi dagli utenti. Dopo l’annuncio relativo all’introduzione su YouTube di tool ... punto-informatico.it OLTRE L'ESTETICA: LA SOSTANZA L'architettura non è solo "fare bella" una stanza. È risolvere problemi complessi con eleganza. Su YouTube vi porto dentro il processo decisionale, dove la tecnica incontra il design e l'intuizione diventa progetto esecutivo: facebook Pubblicità e altri problemi sui Google Home e Nest con YouTube Premium x.com