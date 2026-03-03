Un problema noto riguarda l’app di YouTube su dispositivi mobili, dove durante la visione di video in modalità a schermo intero vengono mostrati annunci fissi nell’angolo dello schermo. Questi annunci risultano difficili da chiudere o gestire, creando fastidio per gli utenti durante la riproduzione dei contenuti. Il bug persiste da tempo e interessa diversi dispositivi e versioni dell’app.

un problema noto coinvolge l’app di youtube su dispositivi mobili: durante la visione di video a schermo intero, gli annunci compaiono nell’angolo e risultano difficili da gestire. il fenomeno riguarda sia android sia iOS e persiste nonostante gli aggiornamenti, generando fastidio agli utenti. problema delle pubblicità nell’angolo durante i video su youtube mobile. si osserva la presenza di annunci nell’angolo durante la riproduzione a schermo intero. non si tratta di annunci skip prima del video; lo spiacevole elemento resta bloccato nell’angolo e non è facilmente chiudibile. caratteristiche principali del malfunzionamento. il malfunzionamento riguarda pubblicità fisse nell’angolo che restano visibili durante la riproduzione, sia sui dispositivi Android sia su quelli iOS. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Bug persistente di youtube che mostra annunci fissi nei video a schermo intero

