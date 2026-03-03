youtube annunci non si possono rimuovere dai video a schermo intero

Recentemente, molti utenti hanno segnalato che su YouTube non è possibile rimuovere gli annunci pubblicitari durante la visione di video a schermo intero. Sono state riscontrate anomalie e bug che impediscono di gestire le pubblicità in questa modalità, con alcuni utenti che hanno evidenziato difficoltà nell’interrompere o eliminare gli annunci. Il problema è stato confermato da diverse segnalazioni senza che siano ancora state comunicate soluzioni ufficiali.

questo testo sintetizza le recenti anomalie pubblicitarie su youtube e i relativi bug segnalati dagli utenti, offrendo un quadro chiaro delle tempistiche, del contesto e delle risposte emerse senza aggiungere dettagli non presenti nelle fonti. l’analisi mantiene un tono impersonale e professionale, concentrandosi sui fatti e sull’impatto generale per gli utenti. youtube: problemi pubblicitari e bug segnalati. una delle anomalie osservate risale a gennaio, quando è stato riscontrato un errore contenuto non disponibile che, secondo le segnalazioni, sembrava una leva per bloccare gli ad-blockers. tale comportamento è stato interpretato come una modifica che ostacola l’uso di strumenti di blocco degli annunci, con ripercussioni sull’accessibilità ai contenuti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

