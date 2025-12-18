Young Sherlock | Guy Ritchie riporta alle origini il detective di Baker Street
Scopri le origini di Sherlock Holmes in Young Sherlock, la serie targata Prime Video che reinventa il celebre detective di Baker Street. Prima della pipa, del cappotto e dell’iconico cappello, Guy Ritchie ci porta indietro nel tempo, esplorando le radici del personaggio più amato della letteratura e del cinema. Un viaggio affascinante nel passato di uno dei detective più iconici di sempre.
Sherlock Holmes prima della pipa, del cappotto e di Baker Street. Prima del mito, prima dell’icona. Prime Video ha svelato teaser poster, teaser trailer e data di uscita di Young Sherlock, la nuova serie che racconta le origini del detective più celebre della storia della letteratura e del cinema. Tutti e otto gli episodi debutteranno il 4 marzo 2026, in esclusiva sulla piattaforma in oltre 240 Paesi e territori. A vestire i panni del giovane Holmes è Hero Fiennes Tiffin, volto noto al pubblico internazionale per la saga After, qui chiamato a un cambio di registro netto: meno romanticismo, più istinto, meno perfezione, più ferite aperte. 🔗 Leggi su Panorama.it
