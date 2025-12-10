Young Sherlock rilasciate le prime immagini della nuova serie di Prime Video
La serie Young Sherlock, che arriverà il prossimo anno su Prime Video, racconterà la storia delle origini dell’investigatore interpretato da Hero Fiennes Tiffin. Sono arrivate le prime immagini di Young Sherlock, con protagonista Hero Fiennes Tiffin (diventato popolare grazie alla saga romantica di After) nei panni dell’investigatore creato da Arthur Conan Doyle. La serie, realizzata . 🔗 Leggi su 2anews.it
“Young Sherlock”: la nuova serie di Guy Ritchie arriva su Prime Video nel 2026 - Prime Video apre ufficialmente le porte a “Young Sherlock”, la nuova serie originale diretta e prodotta dal visionario Guy Ritchie. Segnala spettegolando.it
