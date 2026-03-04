Xiaomi potrebbe lanciare un soc per smartphone ogni anno

Durante il MWC 2026, si è parlato di Xiaomi che potrebbe presentare un nuovo processore per smartphone ogni anno. La strategia dell’azienda si basa su tre punti principali: un chip proprietario, un assistente AI globale e l’integrazione con i veicoli elettrici. Queste indicazioni sono state messe in evidenza durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Nel contesto del MWC 2026 emergono indicazioni clave su una strategia tecnologica orientata a tre assi: l’ introduzione di un chip proprietario con rilascio annuale, lo sviluppo di un assistente AI globale e l’ integrazione con i veicoli elettrici. L’obiettivo è combinare chip, sistema operativo e AI in un unico dispositivo, con avvio in Cina e successiva estensione ai mercati internazionali, per offrire un ecosistema coeso e competitivo. xiaomi prevede il rilascio annuale di un nuovo chip per smartphone. Durante l’evento, xiaomi ha presentato i nuovi flagship Xiaomi 17, 17 Ultra e la linea Pad 8, accompagnati dall’anticipazione di una Vision Gran Turismo hypercar concept legata a Gran Turismo 7. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

