Xiaomi sta considerando di abbandonare l’uso dei SoC a 2 nanometri nei suoi prossimi top di gamma, dopo aver valutato che il costo elevato di questi chip potrebbe rendere troppo onerosa la produzione. La decisione nasce dall’aumento dei prezzi dei processori Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, che potrebbe rendere poco conveniente l’integrazione di hardware così avanzato nei dispositivi di fascia alta dell’azienda cinese. A differenza di altre marche, Xiaomi potrebbe puntare su alternative più economiche per mantenere i prezzi competitivi sul mercato.

Xiaomi Valuta una Strategia di Rottura: Il Costo dei Chip a 2nm Mette a Rischio i Top di Gamma. Xiaomi potrebbe rinunciare alla versione più potente del nuovo processore Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm per i suoi prossimi smartphone di punta. La decisione, anticipata dall’insider Digital Chat Station, è legata all’aumento dei costi di produzione dei chip a 2 nanometri, che rischia di ridisegnare le strategie di approvvigionamento nel mercato degli smartphone. La Pressione sui Costi e la Scelta di Xiaomi. La prospettiva di costi più elevati per i chip di nuova generazione sta spingendo i produttori di smartphone a rivedere attentamente le proprie strategie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Xiaomi presenta in Europa il suo nuovo top gamma compatto, lo Xiaomi 17.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: I SoC a 2 nm costano troppo? Xiaomi potrebbe adottare una nuova strategia per i suoi top di gamma; Samsung punta all’innovazione: Exynos 2700, il SoC a 2 nm di seconda generazione che rivoluzionerà la gamma Galaxy; Banco BPM, emesso social bond da 500 milioni di euro. Ordini per 2,7 miliardi; Samsung punta all’innovazione: Exynos 2700, il SoC a 2 nm di seconda generazione che rivoluzionerà la gamma Galaxy.

I SoC a 2 nm costano troppo? Xiaomi potrebbe adottare una nuova strategia per i suoi top di gammaA causa dei costi troppo elevati, Xiaomi potrebbe scegliere di non utilizzare lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm: l'anticipazione arriva da un nuovo report di un affidabile insider ... hwupgrade.it

Exynos 2700, Samsung già lavora al nuovo SoC a 2 nm di seconda generazioneIl nuovo Exynos 2700 inizia a far parlare di sé: ecco le prime informazioni sul nuovo chip di Samsung che sarà realizzato sul processo produttivo a 2 nm di seconda generazione e debutterà nella second ... hwupgrade.it

Il 12 febbraio 1945, a Cascina Costa di Samarate veniva fondata la Società anonima Meccanica Verghera, quale sezione aziendale del gruppo Agusta, dedicata allo sviluppo di veicoli terrestri a motore. Nota come Meccanica Verghera Agusta, abbreviato in M - facebook.com facebook