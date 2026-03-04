Xander Zayas sta considerando un passaggio alla categoria dei pesi mediomassimi. Attualmente campione unificato WBA e WBO nei 154 libbre, l’atleta sta valutando questa possibile evoluzione della sua carriera. La decisione arriva in un momento in cui il pugile si trova a un punto di svolta, mentre si prepara per le prossime sfide e confronti nel mondo del pugilato.

Nel contesto delle categorie medio-piccole, Xander Zayas attraversa una fase decisiva. Campione unificato WBA e WBO nei 154 libbre, l’atleta ha mostrato segnali di crescita fisica che alimentano discussioni sul possibile incremento di peso nel corso della sua carriera. A 23 anni, la sua struttura è già possente per la classe di peso attuale, e una recente intervista radio ha acceso dibattiti tra appassionati e addetti ai lavori riguardo a una potenziale evoluzione del profilo agonistico. La crescita del frame di Zayas è stata osservata al di fuori del campo di allenamento quanto all’interno della scena pubblica. Dopo la vittoria del 31 gennaio su Abass Baraou a Puerto Rico, ha emergente l’interesse su come l’atleta possa muoversi nei prossimi confronti e, soprattutto, se possa ambire a misurarsi in una categoria superiore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Xander Zayas valuta il passaggio alla categoria dei pesi mediomassimi

