Benavidez rifiuta il passaggio ai pesi massimi e punta alla categoria dei 175 libbre

David Benavidez ha deciso di rifiutare il passaggio ai pesi massimi perché vuole continuare a combattere nella categoria dei 175 libbre. La sua scelta nasce dalla volontà di restare competitivo nella divisione dei supermedi, dove ha ottenuto risultati importanti. Questa decisione cambia i programmi di allenamento e le strategie future dell’atleta. Ora, si attende di scoprire quale sarà il suo prossimo avversario nella categoria dei light heavyweight.

David Benavidez ha tracciato una rotta netta: mantenersi nel peso 175 libbre e proseguire l'attività nella divisione light heavyweight. Dopo aver affrontato prove rilevanti e aver dimostrato una notevole versatilità, l'attenzione non si sposta verso altre categorie. L'obiettivo è consolidare la competitività nel 175, scegliendo incontri che mettano alla prova tecnica, resistenza e gestione del ritmo contro avversari di alto livello. La scelta è molto chiara: nessun ritorno al 168 e nessun salto immediato verso il heavyweight. Anche l'eventualità di una salita al cruiserweight è stata discussa senza cambiare il focus principale.