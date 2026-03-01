Ryan Garcia punta alla rivincita con Devin Haney nella categoria dei pesi welter

Ryan Garcia ha annunciato l’intenzione di affrontare nuovamente Devin Haney in un match di peso welter. La possibile sfida tra i due pugili, che potrebbe portare all’unificazione dei titoli, sta attirando l’attenzione degli appassionati di boxe. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulla data o sul luogo dell’incontro.

Nel panorama dei pesi welter, l’eventualità di una sfida che unifichi i titoli tra due protagonisti di primo piano sta tornando a tenere alta l’attenzione degli appassionati. Le dinamiche si concentrano su peso di gara, protocolli di controllo e sulle condizioni contrattuali necessarie a trasformare una rivalità in un match ufficiale tra campioni. Garcia detiene la cintura WBC dei pesi welter (147 lb), mentre Haney è titolare della cintura WBO. Se la rivincita dovesse avere luogo, non sarebbe una semplice riconferma di rivalità, ma una sfida tra campioni con i titoli in palio. La discussione ruota intorno a due elementi chiave: peso contrattuale e protocolli di testing. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

