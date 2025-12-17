Trump limita l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi e ai palestinesi

Il presidente Donald Trump ha annunciato il 17 dicembre l’estensione delle restrizioni d’ingresso negli Stati Uniti, coinvolgendo sette paesi, tra cui la Siria, e i cittadini palestinesi. Questa decisione rappresenta un nuovo capitolo nelle politiche di immigrazione statunitensi, suscitando reazioni e discussioni a livello internazionale. Le nuove misure riflettono l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale, ma sollevano anche interrogativi sulle implicazioni umanitarie e diplomatiche.

Trump, i chip IA più avanzati di NVIDIA restano solo negli Stati Uniti: un monito per gli alleati? - Il presidente Donald Trump annuncia che i chip Blackwell di Nvidia saranno riservati alle aziende statunitensi e non esportati in Cina o altri Paesi. multiplayer.it

Donald Trump al funerale di Papa Francesco perché i due leader sono così distanti

Il presidente Trump “ha appena firmato un decreto che restringe e limita ulteriormente l'ingresso dei cittadini stranieri al fine di proteggere la sicurezza degli Stati Uniti”, ha indicato in uno dei suoi account sui social network. I nuovi paesi interessati da questa m - facebook.com facebook

++La #Cina è pronta a limitare l'accesso ai chip H200 di #Nvidia nonostante l'approvazione all'export di Donald Trump: lo riporta il FT che cita due fonti a conoscenza della questione. Gli acquirenti saranno probabilmente tenuti a sottoporsi a una procedura di x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.