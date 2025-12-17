Trump limita l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi e ai palestinesi
Il presidente Donald Trump ha annunciato il 17 dicembre l’estensione delle restrizioni d’ingresso negli Stati Uniti, coinvolgendo sette paesi, tra cui la Siria, e i cittadini palestinesi. Questa decisione rappresenta un nuovo capitolo nelle politiche di immigrazione statunitensi, suscitando reazioni e discussioni a livello internazionale. Le nuove misure riflettono l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale, ma sollevano anche interrogativi sulle implicazioni umanitarie e diplomatiche.
Il presidente statunitense Donald Trump ha esteso il 17 dicembre le restrizioni d’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi, tra cui la Siria, e ai palestinesi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
