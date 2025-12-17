Trump limita l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi e ai palestinesi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Donald Trump ha annunciato il 17 dicembre l’estensione delle restrizioni d’ingresso negli Stati Uniti, coinvolgendo sette paesi, tra cui la Siria, e i cittadini palestinesi. Questa decisione rappresenta un nuovo capitolo nelle politiche di immigrazione statunitensi, suscitando reazioni e discussioni a livello internazionale. Le nuove misure riflettono l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale, ma sollevano anche interrogativi sulle implicazioni umanitarie e diplomatiche.

trump limita l8217ingresso negli stati uniti ai cittadini di sette paesi e ai palestinesi

© Internazionale.it - Trump limita l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi e ai palestinesi

Il presidente statunitense Donald Trump ha esteso il 17 dicembre le restrizioni d’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi, tra cui la Siria, e ai palestinesi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Leggi anche: USA: divieto di ingresso negli Stati Uniti. Trump estende la limitazione ad altri 20 paesi, ecco quali

Leggi anche: TikTok, chi c'è nella cordata di investitori che rileverà il social negli Stati Uniti (secondo Trump)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

trump limita l8217ingresso statiTrump limita l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi e ai palestinesi - Il presidente statunitense Donald Trump ha esteso il 17 dicembre le restrizioni d’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi, tra cui la Siria, e ai palestinesi. internazionale.it

Trump, i chip IA più avanzati di NVIDIA restano solo negli Stati Uniti: un monito per gli alleati? - Il presidente Donald Trump annuncia che i chip Blackwell di Nvidia saranno riservati alle aziende statunitensi e non esportati in Cina o altri Paesi. multiplayer.it

Donald Trump al funerale di Papa Francesco perché i due leader sono così distanti

Video Donald Trump al funerale di Papa Francesco perché i due leader sono così distanti

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.