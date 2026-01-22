Del Piero elogia Spalletti dopo la vittoria della Juve in Champions League | Tocca anche altri tasti dei calciatori la mentalità è quella lì Il commento

Del Piero ha commentato positivamente la gestione di Spalletti, sottolineando come il tecnico abbia saputo influenzare la mentalità dei calciatori e migliorare le loro prestazioni. Il suo approccio tattico e psicologico è stato determinante nella recente vittoria della Juventus in Champions League, dimostrando attenzione ai dettagli e capacità di motivare la squadra. Un riconoscimento che evidenzia l’importanza di un allenatore capace di toccare vari aspetti del gioco e della preparazione mentale.

Del Piero elogia Spalletti per la gestione tattica e psicologica del gruppo. Il commento sull'allenatore della Juventus. Nel teatro delle grandi notti europee, il post-partita di Juventus-Benfica ha regalato un momento di altissima televisione e profonda cultura sportiva sugli schermi di Sky. Protagonisti assoluti di un incrocio dialettico affascinante sono stati due giganti della storia bianconera, seppur in epoche e ruoli diversi: la leggenda Alessandro Del Piero e l'attuale allenatore Luciano Spalletti. L'ex capitano, simbolo eterno della juventinità e opinionista d'eccezione, non ha usato mezzi termini per consacrare pubblicamente il lavoro svolto dal tecnico toscano, definendolo senza esitazioni un autentico mago della tattica.

