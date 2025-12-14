Emery elogia il carattere dell’Aston Villa dopo che Rogers ha ispirato la vittoria in rimonta al West Ham
Unai Emery ha lodato il carattere dell'Aston Villa dopo la vittoria in rimonta contro il West Ham, evidenziando la capacità della squadra di reagire alle difficoltà. La partita, conclusa 3-2, testimonia la determinazione e la crescita del team sotto la sua gestione, dimostrando di saper affrontare con grinta e tenacia le sfide del campionato.
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Unai Emery ha elogiato l’Aston Villa per il modo in cui sta rispondendo alle avversità dopo aver rimontato nuovamente e sconfitto il West Ham 3-2 domenica. I Villans sono andati due volte in svantaggio al London Stadium con i tentativi di Mateus Fernandes e Jarrod Bowen annullati dall’autogol di Konstantinos Mavropanos e da una sublime doppietta di Morgan Rogers. Il Villa ha iniziato il mese rimontando da due gol in meno e sconfiggendo il Brighton, seguito da vittorie per 2-1 su Arsenal e Basilea nelle partite in cui inizialmente si erano arresi in vantaggio. Justcalcio.com