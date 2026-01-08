Walter Veltroni | L’America non è più il faro dell’Occidente Martina Veltroni | Sono cittadina americana ma oggi non riuscirei a crescere mia figlia lì
Walter e Martina Veltroni condividono riflessioni su temi di attualità, famiglia e cultura. Tra citazioni e ricordi, raccontano il loro rapporto e il modo in cui affrontano le sfide di oggi. Un dialogo che esplora valori, identità e prospettive, offrendo uno sguardo autentico sulla loro esperienza e sul mondo contemporaneo.
Un padre e una figlia, la grazia come modo di stare al mondo, il dialogo sempre aperto. Walter e Martina Veltroni si raccontano tra cinema, politica, maternità e futuro. Senza risposte facili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
