Walter Veltroni | L’America non è più il faro dell’Occidente Martina Veltroni | Sono cittadina americana ma oggi non riuscirei a crescere mia figlia lì

Walter e Martina Veltroni condividono riflessioni su temi di attualità, famiglia e cultura. Tra citazioni e ricordi, raccontano il loro rapporto e il modo in cui affrontano le sfide di oggi. Un dialogo che esplora valori, identità e prospettive, offrendo uno sguardo autentico sulla loro esperienza e sul mondo contemporaneo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.