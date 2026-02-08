‘The Wolf of Wall Street’ diventa una docuserie Paramount

La Paramount trasforma il film di Martin Scorsese in una nuova docuserie. Leonardo DiCaprio ha già portato sul grande schermo la storia di Jordan Belfort nel 2013, e ora il racconto arriva in forma di serie televisiva. La produzione promette di ripercorrere le tappe dell’ascesa e della caduta dell’ex agente di cambio, con dettagli mai visti prima. I fan e gli appassionati attendono con curiosità questa nuova versione.

Leonardo DiCaprio ha immortalato perfettamente il personaggio di Jordan Belfort nel film epico del 2013 di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street, raccontando l’ascesa e la caduta dell’ex agente di cambio e detenuto con un’intensità dominata dalla cocaina. La storia di Belfort però è anche molto altro. L’industria hollywoodiana decide, in tempi tanto incandescenti sul fronte politico americano, di riavvolgere il nastro di questa storia, e lo farà in un nuovo prodotto seriale della Paramount. The Real Wolf of Wall Street. Una nuovissima docuserie di prossima uscita della Paramount+, The Real Wolf of Wall Street, promette di svelare la vera storia di Belfort e dei suoi agenti di cambio a Stratton Oakmont, che è “ancora più oscura e dissoluta di quanto si sapesse in precedenza”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

