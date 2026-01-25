Vuelle affronta la trasferta a Roseto, in una partita importante ma potenzialmente insidiosa. La sfida, in programma alle 18, rappresenta un classico testa-coda, dove l’ultima in classifica può rappresentare una sorpresa. La squadra di casa, senza pressioni, cercherà di mettere in difficoltà i favoriti, che invece devono mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese e confermare il loro ruolo in classifica.

Quella contro Roseto (palla a due alle ore 18) è una di quelle partite-trappola da cui guardarsi, il classico testa-coda in cui l’ultima in classifica che gioca in trasferta sul campo della prima non ha nulla da perdere mentre chi comanda la graduatoria dovrebbe, secondo le aspettative del pubblico, asfaltare l’avversaria dalla quale la separano ben 24 punti. Ma ci sono delle variabili interessanti che potrebbero cambiare un po’ faccia all’incontro: la prima è il cambio di coach sulla panchina degli abruzzesi, con l’esperto Finelli che riprende il timone dopo essere stato esonerato lo scorso 21 ottobre e sostituito per 14 giornate da Giovanni Bassi senza che la squadra riuscisse a venire fuori dalle secche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, occhio alle infinite spine del Roseto. E’ il classico testa-coda da non sottovalutare

Fortitudo, il Roseto è senza spine: coach Caja festeggia la centesima panchina con la vittoriaLa Fortitudo Bologna ha concluso il girone di andata dell'A2 con una vittoria difficile contro Roseto, nel match disputato al PalaDozza.

Leggi anche: Forlì, non ti fidare dei problemi di Roseto. Trasferta piena di spine, ma è vietato fallire

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Vuelle, occhio alle infinite spine del Roseto. E’ il classico testa-coda da non sottovalutare.

Vuelle, occhio alle infinite spine del Roseto. E’ il classico testa-coda da non sottovalutarePalla a due a Pesaro alle ore 18. Importante variabile è l’assenza di Matteo Tambone, top-scorer dei biancorossi. Serve massima attenzione ... ilrestodelcarlino.it

Roseto spinoso, Vuelle occhio a non ferirtiOggi alle 20,45 in trasferta con un avversario più tosto di Ruvo, guidato dall’ex Robinson che con Pesaro giocò la finale di Coppa Italia Da una neo-promossa all’altra, ma la sfida di questa sera al ... ilrestodelcarlino.it

Occhio a chi propone riassunti. Ieri avevamo chiesto informazioni ad una persona anonima che aveva scritto un post accattivante per la vendita di riassunti su diverse materie per la somma di 25 €: [email protected] Il post è sparito, le informazioni, - facebook.com facebook