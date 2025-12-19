Vuelle obiettivo Final Four di Coppa Italia

La Vuelle si avvicina alla Final Four di Coppa Italia: due giornate cruciali per raggiungere l’obiettivo, con la sfida contro Rieti alla Vitrifrigo Arena in programma domenica. Dopo questa partita, il team chiuderà il girone d’andata e il 2025 a Verona, puntando a consolidare la propria posizione in classifica e a prepararsi al meglio per le sfide imminenti.

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, obiettivo Final Four di Coppa Italia Mancano solo due giornate al giro di boa: dopo la partita con Rieti, in programma domenica alla Vitrifrigo Arena, la Vuelle concluderà il girone d’andata - e il 2025 - a Verona. Potrebbero esserci anche le telecamere della Rai sul campo della Tezenis il 28 dicembre se la partita sarà decisiva, com’è probabile che sia, per la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia. Un traguardo intermedio al quale la Vuelle e i suoi tifosi guardano con interesse, se non altro perché da tanto tempo manca la possibilità di sollevare un trofeo e poco importa a quale categoria appartenga questa coppa, dato che a tutti dà gusto vincere anche i tornei estivi, figuriamoci un trofeo ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Coppa Davis, Italia alle Final 8 di Bologna senza Sinner Leggi anche: Come funziona il torneo di Coppa Davis 2025, perché l’Italia è già qualificata alle Final 8 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sprint per la Coppa Italia: la Vuelle ritrova Bucarelli. I tifosi: «Finora abbiamo disputato una grande stagione, contro Rieti serve una.... Vuelle, obiettivo Final Four di Coppa Italia - Domenica contro Rieti i due punti sono fondamentali, ma è probabile che tutto si decida il 28 a Verona nell’ultima di andata ... msn.com

De Laurentiis e il segreto della Vuelle: "La squadra più forte dei talenti avversari" - Il pivot, che ha ritrovato la forma, racconta come i biancorossi sono usciti dall’impasse contro Cento: "Alla fine abbiamo fermato Davis" ... msn.com

Vuelle, obiettivo chiaro: con Torino per confermare quanto fatto vedere con Cantù - PESARO La Vuelle cerca il secondo successo consecutivo in questa stagione ospitando alle 18 alla Vitrifrigo Arena (diretta su Radio Incontro e in streaming su LNP Pass) la Reale Mutua Torino. corriereadriatico.it

La Sangio vince la fase Toscana della coppa Italia

Pesaro: Vuelle ospite di Vitri, una grande famiglia in festa: Natale con 230 cuori biancorossi e obiettivo Serie A in tre anni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.