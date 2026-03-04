Volturara Irpina contratto elettrico intestato a un defunto | denunciato 30enne

A Volturara Irpina, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 30 anni dopo aver scoperto un contratto elettrico intestato a un defunto. L’attivazione fraudolenta del servizio, verificata successivamente, ha portato all’avvio di un’indagine ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle circostanze specifiche che hanno portato alla scoperta.

È da un semplice messaggio sul telefono che prende avvio l'indagine dei Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina. Qualche mese fa, un'anziana vedova del posto riceve un SMS dal proprio fornitore di energia elettrica che annuncia la sostituzione del contratto di fornitura relativo alla sua abitazione. Sorpresa e preoccupata, la donna contatta il servizio clienti per avere chiarimenti.