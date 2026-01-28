Contratto decentrato 2025 sindacati senza risposta dal Comune di Volturara Irpina

Sono passati 19 giorni da quando i sindacati hanno consegnato una diffida al Comune di Volturara Irpina, ma finora nessuna risposta. Le organizzazioni CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FP e CSA-RAL attendono ancora un segnale dall’amministrazione comunale sul rinnovo del contratto decentrato 2025. La situazione resta in attesa di chiarimenti, mentre le parti coinvolte si dicono pronte a muoversi in modo deciso se non arriveranno risposte a breve.

Sono trascorsi 19 giorni dalla presentazione della diffida da parte delle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FP e CSA-RAL al Comune di Volturara Irpina, senza che sia pervenuto alcun riscontro. La diffida riguardava l'adozione della Delibera di Giunta per l'approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo all'anno 2025, sottoscritto lo scorso 17 settembre. Le sigle sindacali avevano chiesto all'amministrazione comunale di procedere all'adozione di un atto necessario per rendere pienamente efficace l'accordo già sottoscritto. Ad oggi, la Giunta non ha ancora adottato la delibera, lasciando sospesa l'applicazione del contratto e creando incertezza sulle condizioni di lavoro del personale comunale.

