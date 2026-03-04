Volturara Irpina attiva un contratto di fornitura elettrica a nome di un defunto | denunciato 30enne

A Volturara Irpina un uomo di 30 anni del Serinese è stato denunciato dai Carabinieri per aver attivato un contratto di fornitura elettrica a nome di un defunto. L’indagine ha portato al suo identificazione e all’accertamento delle accuse di sostituzione di persona e uso di documenti falsi. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del serinese, ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona e utilizzo di documento di identificazione falso. Qualche mese fa, un’anziana vedova del luogo si è rivolta ai Carabinieri per segnalare l’attivazione fraudolenta di un contratto di fornitura elettrica relativo alla propria abitazione. La donna aveva ricevuto un SMS dal proprio fornitore di energia con cui veniva comunicata la sostituzione del contratto in essere. Contattato il servizio clienti per ottenere chiarimenti, le veniva riferito che risultava attivo un nuovo contratto di energia elettrica, apparentemente stipulato dal marito pochi giorni prima del decesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Contratto decentrato 2025, sindacati senza risposta dal Comune di Volturara IrpinaSono trascorsi 19 giorni dalla presentazione della diffida da parte delle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FP e CSA-RAL al Comune di... Volturara Irpina, nuovi episodi di truffa: l’allarme del Comune e le raccomandazioni ai cittadiniVolturara Irpina – 20 febbraio 2026 – Con un avviso urgente, il sindaco di Volturara Irpina, Marino Sarno, ha reso noto alla cittadinanza... Aggiornamenti e notizie su Volturara Irpina Volturara Irpina, attiva contratto elettrico a nome di un defunto: denunciato 30enneI Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato un 30enne di Serino per sostituzione di persona e utilizzo di documento falso. L’uomo avrebbe attivato fraudolentemente un nuovo contr ... irpiniaoggi.it Volturara Irpina, attivazione di contratto elettrico a nome di un defunto: 30enne denunciato dai CarabinieriI Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del serinese, ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona e utilizzo di documento di iden ... irpinianews.it