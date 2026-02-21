Volturara Irpina nuovi episodi di truffa | l’allarme del Comune e le raccomandazioni ai cittadini

A Volturara Irpina, sono stati segnalati nuovi casi di truffa che coinvolgono diversi residenti. Il sindaco Marino Sarno ha diffuso un avviso in cui mette in guardia i cittadini, evidenziando come i truffatori utilizzino metodi sempre più sofisticati, anche approfittando di offerte online fasulle. Le segnalazioni riguardano principalmente tentativi di furto di dati personali e richieste di denaro ingiustificate. Il Comune invita la popolazione a mantenere alta l’attenzione e a segnalare qualsiasi attività sospetta.

Volturara Irpina – 20 febbraio 2026 – Con un avviso urgente, il sindaco di Volturara Irpina, Marino Sarno, ha reso noto alla cittadinanza l'inquietante riscontro di nuovi episodi di truffa, che stanno interessando non solo il comune irpino, ma anche i territori limitrofi. Le modalità di inganno, che da alcuni giorni si ripetono, sono state descritte dalle forze dell'ordine, le quali hanno già avviato un'indagine per fare chiarezza sugli autori dei reati. In alcuni casi, i malintenzionati si sono presentati come autorità, cercando di convincere le persone a consegnare denaro, gioielli o altri beni di valore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Allarme truffa su WhatsApp: l’avviso del Comune ai cittadiniIl Comune di Patrica avvisa i cittadini di una nuova truffa su WhatsApp. Contratto decentrato 2025, sindacati senza risposta dal Comune di Volturara IrpinaSono passati 19 giorni da quando i sindacati hanno consegnato una diffida al Comune di Volturara Irpina, ma finora nessuna risposta. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Volturara Irpina, nuovi episodi di truffa: l allarme del Comune e le raccomandazioni ai cittadini; Truffe a raffica a Volturara: Non aprite la porta a sconosciuti non date soldi; Truffe a raffica a Volturara: Non aprite la porta a sconosciuti non date soldi; Volturara Irpina, domenica il Carnevale dei piccoli. Truffe a raffica a Volturara: Non aprite la porta a sconosciuti, non date soldiL'avviso, nuovi casi in paese ... msn.com Buongiorno da Volturara Irpina La nostra magnifica terra, le nostre limpide acque, i nostri monti meravigliosi Se ancora non conoscete l'Irpinia venite a scoprirla Foto Francesco Salvatore #CiVuoleCostanza - facebook.com facebook