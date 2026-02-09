Volley Serie A2 maschile Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano E’ la quinta sconfitta consecutiva

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena perde ancora in casa, questa volta contro il Fano. La squadra di casa ha subito la quinta sconfitta di fila, con un punteggio netto di 0-3 (21-25, 21-25, 15-25). Nonostante qualche buona giocata, i senesi non sono riusciti a reagire contro gli avversari e hanno lasciato strada facilmente. La partita si è subito messa in salita, e il Fano ha dominato i primi due set senza troppi problemi. La squadra di casa ha provato a rientrare, ma ha trovato

EMMA VILLAS 0 FANO 3 (21-25; 21-25; 15-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, Bragatto 2, Bini (L), Nelli 8, Compagnoni 2, Randazzo 12, Maletaj, Baldini 1, Benavidez 10. Allenatore Pagliai FANO: Bisotto, Coscione, Iannelli (L), Merlo, Roberti, Falcioni, Sorcinelli, Galdenzi, Rizzi, Ricci, Bartolucci (L), Tonkonoh, Fornal, Mengozzi. Allenatore Moretti SANTA CROCE – Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Pagliai sulla panchina della Emma Villas Codyeco che crolla in casa contro Fano raccogliendo il quinto ko consecutivo. I recuperi di Nelli e Bragatto non sono sufficienti ai toscani per tornare a sorridere perché è mancato anche lo scatto d’orgoglio post esonero dell’allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Serie A2 maschile. Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano. E’ la quinta sconfitta consecutiva Approfondimenti su Emma Villas Codyeco Volley serie A2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena di nuovo al lavoro. Domenica arriva la neopromossa Sorrento Volley serie A2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena archivia il ko con Pineto. Coach Petrella: "Il campionato è ancora tutto da giocare» L'Emma Villas Codyeco Lupi Siena conclude la partita contro Pineto con una sconfitta per 1-3. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Emma Villas Codyeco Argomenti discussi: La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News IT; A2 maschile, 5° turno di ritorno. La programmazione del weekend; Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere l'ottava giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile; Rinascita, nuovo stop al tie break. A2 maschile. Macerata, ora pensiamo alla sfida con la leader Prata»Adesso c’è in testa solamente la partita di sabato sera contro Prata di Pordenone, capolista dell’A2 di volley ... sport.quotidiano.net A2 maschile. Macerata, è una vittoria che ci dà ancora più forza»Coach Giannini sul successo contro Pineto: Soddisfatto di avere visto un palazzetto rumoroso e con tanta gente. sport.quotidiano.net HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra Savino Del Bene Volley Scandicci e Imoco Volley della 23ª giornata di Serie A1 Tigotà Segui la partita LIVE su DAZN e VBTV! #Volleyball #Pallavolo #Scandicci #Coneg facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.