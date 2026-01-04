Volley A1 femminile Andrea Giovi non è più l' allenatore della Bartoccini MC Restauri Perugia
La Bartoccini MC Restauri Perugia ha annunciato l'interruzione del rapporto con l'allenatore Andrea Giovi, a seguito di una serie di nove sconfitte consecutive nel campionato di volley femminile A1. La decisione mira a cambiare rotta in un momento difficile per la squadra, che si trova in fondo alla classifica. La società si impegna ora a individuare una soluzione che possa rilanciare il percorso delle atlete.
Nove sconfitte consecutive, l'ultima in ordine di tempo, pesano come un macigno sul campionato della Bartoccini MC Restauri Perugia, che ha deciso di ricorrere ai metodi più estremi per cercare di schiodare la squadra dal fondo classifica.Il club di Pian Di Massiano ha deciso di cambiare guida. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
