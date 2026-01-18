Volley A1 femminile ancora una serataccia per la Bartoccini MC Restauri Perugia | anche Il Bisonte ha vita facile al PalaBarton

Nel campionato di volley femminile di Serie A1, la Bartoccini MC Restauri Perugia subisce una sconfitta casalinga contro Il Bisonte Firenze. La squadra toscana si impone con autorità al PalaBarton, consolidando la propria posizione in classifica. Nonostante le assenze importanti, la formazione fiorentina dimostra lucidità e determinazione, portando a casa i tre punti e confermando la propria competitività nel torneo.

Le Black Angels vengono battute 3-0 anche dalle fiorentine e rimediano sia la sconfitta consecutiva numero undici che il sorpasso da San Giovanni in Marignano. Sirressi e compagne sono ultime in classifica e scivolano sempre più verso la serie A2 Una sentenza. Ad emetterla, di fatto, è Il Bisonte Firenze, che malgrado nei giorni scorsi abbia perso un elemento importante come Malual, emigrata in Turchia e non a Perugia, come sembrava in un primo momento, che domina la sfida del PalaBarton portandosi via i tre punti in modo netto e perentorio. A rendere il quadro ancora più desolante è il sorpasso ad opera di San Giovanni in Marignano, che si è imposta a Cuneo con il massimo scarto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

