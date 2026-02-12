Batterie allo stato solido | la Cina definisce standard nazionali entro il 2026 per sicurezza e prestazioni

La Cina si appresta a fissare le regole per le batterie allo stato solido. Entro il 2026, Pechino vuole stabilire standard nazionali che garantiscano sicurezza e migliori prestazioni. La mossa mira a far avanzare l’industria automobilistica e le tecnologie di accumulo energetico.

La Cina Scrive il Futuro delle Batterie: Uno Standard Nazionale per l’Era del Solido. Pechino si prepara a definire uno standard nazionale per le batterie allo stato solido, una tecnologia considerata cruciale per il futuro dell’industria automobilistica e dell’accumulo di energia. La pubblicazione di questo standard è prevista per luglio 2026 e mira a creare un quadro normativo chiaro per un settore in rapida evoluzione, stabilendo criteri di verifica più rigorosi rispetto a quelli attuali. La Standardizzazione in Corso: Dalla Terminologia ai Test di Sicurezza. Il processo di standardizzazione è iniziato con la finalizzazione di una bozza intitolata “Batterie allo stato solido per veicoli elettrici Parte 1: terminologia e classificazione” a dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

BYD annuncia che entro il 2027 lancerà sul mercato batterie di nuova generazione, con tecnologie a stato solido e sodio.

La società QuantumScape ha avviato ufficialmente la produzione pilota di batterie allo stato solido, chiamata "Eagle Line".

Sulle BYD dal 2027 batterie allo stato solido per 900 km di autonomiaLe batterie allo stato solido tornano al centro della scena dell'auto elettrica, ma ora con una tempistica credibile. BYD, primo produttore mondiale di veicoli elettrici, ha confermato l'avvio della

Batterie allo stato solido: QuantumScape fa un nuovo passo avanti. Avviata la produzione pilotaQuantumScape inaugura la linea di produzione pilota per le batterie allo stato solido che arriveranno sulle auto entro la fine del decennio

