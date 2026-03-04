Dopo l’attacco coordinato di Israele e degli Stati Uniti all’Iran, il settore dei trasporti mondiali sta vivendo una fase di turbolenza. Voli aerei, crociere, esportazioni di petrolio e movimentazione di container sono stati influenzati dagli eventi del sabato 28 febbraio, che hanno segnato un punto di svolta nelle dinamiche geopolitiche e nei flussi commerciali globali. La situazione continua a evolversi, coinvolgendo numerosi attori internazionali.

Milano – Il mondo visto da un oblò, sia esso di un aereo a lungo raggio, di una cabina di una nave da crociera o di una petroliera, non sarà lo stesso per un po', dopo il sabato 28 febbraio, con l’attacco coordinata di Israele e Usa all’Iran e la conseguente risposta su molti fronti. La risposta iraniana ha caratteristiche del tutto anomale rispetto al passato in quanto coinvolge molti Stati dell’area, fra cui il Qatar, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, e prende di mira con droni e missili anche obiettivi civili, fra cui porti, aeroporti e zone industriali. Inoltre, incombe la minaccia di bloccare lo stretto di Hormuz, un passaggio largo solo 34 km di vitale importanza per i flussi energetici verso l’Asia e l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Voli aerei, crociere, petrolio, container: dalla guerra in Iran alla ‘disruption’ dei trasporti mondiali

Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolioGli effetti dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran si fanno sentire sul portafoglio degli italiani.

Guerra in Iran, caos nei cieli: spazi aerei chiusi e voli cancellati da tutto il mondo. Cosa succedeSpazi aerei chiusi, aeroporti danneggiati e compagnie costrette a fermare le rotte.

Contenuti utili per approfondire Voli aerei

Temi più discussi: Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: Pronti a evacuare gli italiani; Italiani bloccati a Dubai e nel Golfo, cosa rischiano e cosa aspettarsi; Dubai sotto attacco, missili sul resort di lusso e paralizzato l'hub aereo mondiale: caos voli, centinaia di cancellazioni; Borse 2 marzo: la guerra in Medio Oriente fa impennare petrolio e soprattutto gas e affonda le piazze azionarie. Btp Valore 6 miliardi di ordini.

Voli aerei, crociere, petrolio, container: dalla guerra in Iran alla ‘disruption’ dei trasporti mondialiLa crisi degli aeroporti di Doha e Dubai condiziona persino le rotte aeree tra Malpensa e New York: è l’effetto farfalla. I rincari del jet fuel penalizzano le compagnie low cost. Chi saranno vincitor ... quotidiano.net

Borse 2 marzo: la guerra in Medio Oriente fa impennare petrolio e soprattutto gas e affonda le piazze azionarie. Btp Valore 6 miliardi di ordiniTutte in ribasso le Borse internazionali, tranne il Nasdaq, ma non è un lunedì nero. Corsa ai beni rifugio. Sull'azionario corrono Difesa ed energia, in rosso banche e lusso. Partenza record per il Bt ... firstonline.info

Oltre 5.000 #voli cancellati in poco più di 24 ore, migliaia di aerei deviati, hub svuotati e rotte intercontinentali spezzate. Dopo gli attacchi contro l’#Iran e la risposta di Teheran, il traffico aereo globale sta vivendo la più grande interruzione dai tempi del Covid. facebook

Alla luce dell'attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino all’8 marzo (incluso il volo AZ809 del 9 marzo) e di estendere fino al 4 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai. I seguenti spazi aerei non s x.com