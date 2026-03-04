Voli aerei crociere petrolio container | dalla guerra in Iran alla ‘disruption’ dei trasporti mondiali

Dopo l’attacco coordinato di Israele e degli Stati Uniti all’Iran, il settore dei trasporti mondiali sta vivendo una fase di turbolenza. Voli aerei, crociere, esportazioni di petrolio e movimentazione di container sono stati influenzati dagli eventi del sabato 28 febbraio, che hanno segnato un punto di svolta nelle dinamiche geopolitiche e nei flussi commerciali globali. La situazione continua a evolversi, coinvolgendo numerosi attori internazionali.

Milano – Il mondo visto da un oblò, sia esso di un aereo a lungo raggio, di una cabina di una nave da crociera o di una petroliera, non sarà lo stesso per un po', dopo il sabato 28 febbraio, con l’attacco coordinata di Israele e Usa all’Iran e la conseguente risposta su molti fronti. La risposta iraniana ha caratteristiche del tutto anomale rispetto al passato in quanto coinvolge molti Stati dell’area, fra cui il Qatar, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, e prende di mira con droni e missili anche obiettivi civili, fra cui porti, aeroporti e zone industriali. Inoltre, incombe la minaccia di bloccare lo stretto di Hormuz, un passaggio largo solo 34 km di vitale importanza per i flussi energetici verso l’Asia e l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

