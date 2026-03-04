Vlahovic è ancora un giocatore della Juventus e la sua permanenza continua a essere al centro delle discussioni. Il tecnico della squadra considera l’attaccante serbo una risorsa importante, in particolare per il modo in cui si integra con il suo stile di gioco. La situazione contrattuale del calciatore e le recenti voci di mercato sono aspetti che alimentano l’incertezza sulla sua presenza in rosa nella prossima stagione.

Boga Juve, il riscatto è fissato a 4 milioni e mezzo di euro. Cosa filtra sul suo futuro in vista dell’estate Holm Juve, cosa filtra sulla permanenza a Torino del difensore. Tutte le news dalla Continassa Vicario alla Juve, l’estremo difensore del Tottenham è in pole position per difendere la porta bianconera l’anno prossimo. Le ultimissime Malen Juve, spunta il nome del centravanti olandese per l’attacco bianconero in estate. La trattativa può aprirsi in questo caso Calciomercato Juventus, ecco chi potrebbe lasciare Torino al termine della stagione. I nomi e tutti i dettagli Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic resta alla Juventus? Perché il serbo è l’attaccante perfetto per Spalletti. L’analisi e quel paragone Vialli-Lippi

En-Nesyri Juventus, ecco perché è lui l’attaccante ideale per i bianconeri. Per Spalletti è perfettodi Redazione JuventusNews24En-Nesyri Juventus, ecco perché è lui l’attaccante ideale per i bianconeri.

Vlahovic accanto alla sua Juventus: l’attaccante serbo, ora ai box, interviene sui social dopo la vittoria col Pafos. Il suo messaggio – FOTOLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Una raccolta di contenuti su Vlahovic resta alla Juventus Perché il....

Discussioni sull' argomento Vlahovic come Vialli, il progetto Spalletti: Champions con la Juve insieme a Kolo Muani o a...Malen!; Juventus, maledizione Champions: dal 1997 ad oggi quante delusioni.

Vlahovic come Vialli, il progetto Spalletti: Champions con la Juve insieme a Kolo Muani o a...Malen!Le caratteristiche del serbo perfette per il tecnico, ma è l’atteggiamento ad aver fatto la differenza. Ecco le altre mosse per rinforzare l'attacco ... tuttosport.com

Juventus, dopo Vlahovic Spalletti ha un altro asso nella manica, pronta anche la lista per l'anno prossimoQuasi pronto al rientro anche Milik che non gioca però da quasi due anni, il tecnico bianconero Spalletti intanto ha indicato le sue preferenze sul mercato tra entrate e uscite ... sport.virgilio.it

Foto che non ha bisogno di commenti! #Pessotto consegna a Mister #Lippi il kit #Juve dedicato al suo Capitano, il kit con la firma di Luca #Vialli! [ @OfficialCiro] x.com

Foto che non ha bisogno di commenti! #Pessotto consegna a Mister #Lippi il kit #Juve dedicato al suo Capitano, il kit con la firma di Luca #Vialli! facebook