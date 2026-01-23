En-Nesyri Juventus ecco perché è lui l’attaccante ideale per i bianconeri Per Spalletti è perfetto

Youssef En-Nesyri si presenta come un possibile acquisto per la Juventus, grazie alle sue qualità offensive e alla capacità di adattarsi al modulo di Spalletti. Il suo profilo tecnico e la versatilità lo rendono un candidato interessante per rinforzare l’attacco bianconero, in vista della prossima stagione. Analizziamo i motivi che potrebbero rendere En-Nesyri una scelta strategica per il club torinese.

En-Nesyri Juventus, ecco perché è lui l'attaccante ideale per i bianconeri. Per mister Luciano Spalletti è il centravanti perfetto. La Juventus ha un bisogno disperato di un attaccante. Punto. Ma non di uno qualsiasi: serve un centravanti capace di occupare l'area di rigore come sa fare soltanto un numero nove "vero". I numeri stagionali parlano chiaro e raccontano un'urgenza tecnica non più rimandabile. Quando domini il possesso palla per il 78% senza segnare, come accaduto nella trasferta di Cagliari, o quando trovi la via del gol una sola volta dopo ben 26 conclusioni allo Stadium contro il Lecce, non è possibile far finta di niente.

Juventus, a caccia dell’attaccante per Spalletti: proposto En-NesyriLa Juventus è alla ricerca di un attaccante centrale per rinforzare l’organico di Spalletti.

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce apre alla formula richiesta dai bianconeri: l’attaccante convince Spalletti. Le ultimeIl Fenerbahçe ha manifestato apertura verso la richiesta della Juventus riguardo a En-Nesyri, ritenuto un possibile piano B per l’attacco.

