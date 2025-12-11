Vlahovic accanto alla sua Juventus | l’attaccante serbo ora ai box interviene sui social dopo la vittoria col Pafos Il suo messaggio – FOTO

Dusan Vlahovic, attualmente fuori dal campo, si mostra sui social accanto alla Juve dopo la vittoria contro il Pafos. L’attaccante serbo condivide immagini a bordo campo prima della partita di Champions, sottolineando la sua vicinanza al gruppo e il ruolo di leader all’interno della squadra.

Vlahovic accanto alla sua Juve: il serbo pubblica gli scatti a bordo campo prima della sfida di Champions: la vicinanza al gruppo e la leadership. Le notti di Champions League si giocano anche fuori dal rettangolo verde, e Dusan Vlahovic lo sa bene. Se il campo ha visto i suoi compagni trionfare con fatica contro il Pafos, i social network sono diventati il terreno dove il bomber serbo ha voluto ribadire il suo ruolo centrale all'interno dello spogliatoio della Juventus. Nelle scorse ore, il numero 9 ha pubblicato sul suo profilo Instagram una carrellata di scatti che lo ritraggono a bordo campo nel pre-partita di ieri sera, immagini che hanno immediatamente fatto il giro del web scatenando l'affetto dei tifosi.