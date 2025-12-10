Vlahovic al fianco della Juventus | il serbo scende in campo con le stampelle il gesto prima del Pafos non è passato inosservato

Dusan Vlahovic si presenta in campo con le stampelle prima della partita contro il Pafos, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra. Il gesto del bomber serbo, nonostante l’operazione, ha emozionato i tifosi della Juventus, che lo hanno sostenuto anche in un momento di difficoltà, rafforzando il suo ruolo di leader e simbolo della squadra.

Vlahovic emoziona i tifosi della Juventus: il serbo scende sul prato nonostante l’operazione per caricare i compagni prima della Champions. Le notti di Champions League sono fatte di giocate, tattica, ma anche di cuore e sentimenti che vanno oltre il rettangolo verde. Pochi istanti prima del fischio d’inizio di Juventus-Pafos, l’Allianz Stadium è stato testimone di una scena che ha toccato le corde più profonde del popolo bianconero, raccontata in diretta dalle telecamere di Sky Sport. Dusan Vlahovic, il grande assente della serata, ha voluto essere presente non solo col pensiero, ma fisicamente, lì dove conta: in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic al fianco della Juventus: il serbo scende in campo con le stampelle, il gesto prima del Pafos non è passato inosservato

Juventus-Pafos, il gesto di Vlahovic prima della gara - Nei minuti prima della sfida di Champions League contro il Pafos sul prato dell'Allianz Stadium si vede Dusan Vlahovic. Segnala ilbianconero.com

Vlahovic, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio sui social alla vigilia del match contro il Pafos in Champions League - Vlahovic, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio sui social alla vigilia del match contro il Pafos in Champions League Nel giorno della vigilia, quando la tensione sale e i dettagli fanno ... juventusnews24.com scrive

#Vlahovic vicino alla #Juventus FOTO Il gesto social dopo l’allenamento ? Vai su X

Vlahovic vicino alla Juventus FOTO Il gesto social dopo l’allenamento ? - facebook.com Vai su Facebook