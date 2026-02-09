Brad Arnold dei 3 Doors Down | spenta la voce di Kryptonite a 47 anni dopo una lunga malattia

Brad Arnold, il cantante dei 3 Doors Down, è morto a 47 anni. La notizia è arrivata questa mattina, poche ore dopo che si è diffusa la sua scomparsa. Arnold aveva combattuto per anni contro un cancro al rene, ma alla fine non ce l’ha fatta. La sua voce, famosa in tutto il mondo grazie a hit come “Kryptonite”, si è spenta dopo una lunga malattia. I fan e la band piangono la perdita di un talento che ha fatto la storia del rock.

Addio a Brad Arnold, la voce dei 3 Doors Down si spegne a 47 anni. Il frontman dei 3 Doors Down, Brad Arnold, è deceduto il 7 febbraio 2026, all’età di 47 anni, dopo una lunga battaglia contro un cancro al rene. La notizia ha sconvolto il mondo della musica e i fan di un gruppo che ha segnato gli anni Duemila con hit come “Kryptonite” e “Loser”. Arnold si è spento serenamente nel sonno, circondato dall’affetto della sua famiglia, come comunicato dalla band attraverso i social media. La scomparsa di Arnold rappresenta una perdita significativa per il panorama rock internazionale. Il cantante, originario del Mississippi, ha contribuito a definire il suono di una generazione con le sue canzoni che hanno saputo coniugare immediatezza e profondità emotiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

