Primavera culturale alla Reggia | visite tematiche e percorsi interattivi per la mostra Regine

Con l’arrivo della primavera, alla Reggia si svolgono visite tematiche e percorsi interattivi dedicati alla mostra internazionale “Regine”. L’evento propone percorsi guidati e attività educative rivolte al pubblico, con l’obiettivo di approfondire il tema delle sovrane attraverso esposizioni e incontri dedicati. Le iniziative sono rivolte a visitatori di tutte le età e si svolgono nel periodo della mostra.

Con l'avvicinarsi della primavera entra nel vivo il calendario di attività educative e culturali che accompagna la mostra internazionale "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", prodotta dal Museo Reggia di Caserta con Opera Laboratori. L'esposizione racconta il ruolo politico e culturale delle sovrane tra Settecento e Novecento, evidenziando il loro contributo alla costruzione diplomatica dell'Europa moderna. A supporto del percorso espositivo, Opera Laboratori propone un articolato programma di visite guidate, laboratori creativi e momenti di approfondimento, rivolti a pubblici differenziati. Alle ore 11 è in programma "Un viaggio tra le Regine", visita tematica della durata di 90 minuti (8 euro oltre biglietto), pensata per esplorare storia, strategie politiche e dimensione privata delle sovrane di Napoli.