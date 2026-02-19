Georgia-Italia | il presidente del governo della Repubblica autonoma di Abkhazia in visita a Palermo
Giorgi Jincharadze, presidente del governo della Repubblica autonoma di Abkhazia, è arrivato a Palermo per una visita ufficiale. La motivazione principale è rafforzare i legami tra la regione e l’Italia, sottolineando la collaborazione tra le due aree. Durante l’incontro, si sono discussi progetti condivisi e iniziative umanitarie già avviate. Jincharadze ha visitato alcuni luoghi simbolo della città, incontrando rappresentanti locali e cittadini. La visita si inserisce in un percorso di dialogo tra le due parti, puntando a sviluppare nuove opportunità di cooperazione.
Un Ponte di Solidarietà: Il Presidente Abkhazo in Visita a Palermo. Palermo accoglie il presidente del governo della autonoma di Abkhazia, Giorgi Jincharadze, in una visita ufficiale che celebra un legame storico e umanitario con l’Italia. L’incontro, avvenuto il 19 febbraio 2026, è un riconoscimento del sostegno offerto dalle famiglie siciliane a giovani abkhazi negli anni tra il 1994 e il 2007, un periodo segnato da conflitti e migrazioni forzate. Un Ricordo di Accoglienza: Il Programma della Visita. La visita del presidente Jincharadze è densa di impegni e simbolismi. Al centro degli incontri figura quello con il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e le autorità cittadine, un’occasione per esplorare possibili collaborazioni in ambito culturale, educativo e sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu
