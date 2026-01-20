Il comandante regionale della Guardia di Finanza in visita alle Fiamme Gialle riminesi

Martedì, il generale di divisione Paolo Kalenda, comandante regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, ha visitato i reparti operanti nel territorio di Rimini. L’incontro ha consentito di approfondire le attività svolte sul territorio e di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni. La visita si inserisce nel consueto percorso di aggiornamento e confronto con le unità locali, evidenziando l’impegno delle Fiamme Gialle nella tutela economico-finanziaria della regione.

Prima di giungere in caserma, il generale, accompagnato dal comandante provinciale.

