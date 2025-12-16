Palazzo Koch a Roma il gioiello nascosto visitabile gratis | ecco le nuove date di visita

Palazzo Koch, sede storica della Banca d’Italia a Roma, apre le sue porte ai visitatori in occasioni speciali, offrendo l’opportunità di scoprire un patrimonio architettonico e culturale di grande valore. Questa rara occasione permette di esplorare un gioiello nascosto della capitale, con visite gratuite e nuove date da segnare in agenda.

Roma cela in sé tesori inestimabili, alcuni noti a tutti, altri meno. Tra questi ultimi, spicca Palazzo Koch, sede storica della Banca d’Italia. Un edificio che, oltre a essere un simbolo di stabilità finanziaria, è anche un vero e proprio scrigno d’arte e storia. Costruito tra il 1886 e il 1892 su progetto di Gaetano Koch, il palazzo è un capolavoro di architettura neorinascimentale. Le sue linee eleganti lo rendono un’opera d’arte a tutti gli effetti. Come visitare Palazzo Koch, ricca collezione d’arte Visitare Palazzo Koch significa fare un viaggio nel tempo, alla scoperta di un’epoca in cui l’eleganza e la maestosità erano elementi imprescindibili dell’architettura. Funweek.it

