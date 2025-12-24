La vita l’arte l’amicizia | alla Chiesa del Suffragio una mostra dedicata alla collezione Laghi
Dal 20 dicembre al 6 gennaio la Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo ospiterà la mostra "La vita, l’arte, l’amicizia", dedicata alla collezione Laghi. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza di 250 persone: accanto al collezionista Angelo Laghi erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni, il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
