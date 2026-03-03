Visita alla splendida Villa Ca Conti

Durante una visita guidata a Villa Ca Conti, un edificio cinquecentesco circondato dalla natura della campagna veneta, si è potuto ammirare l’architettura storica e gli ambienti restaurati. La villa, situata in una zona tranquilla, si presenta come un esempio di patrimonio storico ben conservato. Il tour ha permesso di esplorare gli interni e le caratteristiche architettoniche dell’edificio.

Durante la nostra visita guidata a Ca’ Conti, un gioiello cinquecentesco immerso nel verde della campagna veneta, scopriremo una storia ricca di fascino e tradizione. La nostra guida vi racconterà la nascita di questa dimora storica, risalente al 1580, che domina la vista dei Colli Euganei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Dai saloni al giardino romantico dei conti Tasca d'Almerita: visita guidata alla scoperta della villaSabato 21 febbraio alle 16 e domenica 22 alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle... Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da PranzoEventi speciali e visite guidate tra accessibilità, cultura alimentare e storia al Palazzo Reale di Napoli e al Museo Pignatelli. Multi-subA Dream like the True Love| Fallen Scholar Saves Village Girl Sacrificed to the River God Aggiornamenti e notizie su Visita alla splendida Villa Ca Conti Temi più discussi: Weekend alla scoperta di Villa Tasca: visita guidata tra i saloni e il giardino romantico; Montegalda - Visita al museo Veneto delle Campane - 26 giugno; Soffio di Primavera a Villa Necchi Campiglio; Rimini Wedding Destination: circa 30 cerimonie all'anno nelle location comunali. Villa di Serio e il Santuario della Beata Vergine del Buon ConsiglioUna visita guidata con una guida esperta che vi condurrà dal Santuario, composto da tre chiese in una, al centro storico con la splendida Villa Carrara (eccezionalmente aperta per l'occasione), e gli ... ecodibergamo.it Villa Severi riapre a grande richiesta con le visite guidate dei volontari Fai: ecco il prossimo appuntamentoPESARO - Si declina tra arte, natura, bellezza ed enogastronomia l’agenda estiva studiata dal Fai di Pesaro Urbino. La prima data è sabato 28 maggio per visitare la splendida Villa Severi sul colle ... corriereadriatico.it Visita in Sardegna del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Oggi ad Alghero ha incontrato il personale della Casa di Reclusione di Alghero, ringraziando donne e uomini della Polizia Penitenziaria per il lavoro svolto ogni giorno a tutela di sicurezza - facebook.com facebook "Il Papa ci ha riscattato dal punto di vista umano" La visita di #PapaLeoneXIV al #Quarticciolo segna un momento di profonda umanità, "Ha trasformato il pregiudizio in speranza". A @chiesatv2000 ne parla Padre Daniele Canali, parroco della Chiesa dell'Asc x.com