Viridea apre un nuovo Garden Center in Brianza, il suo undicesimo punto vendita, che offre 50 posti di lavoro. La cerimonia di inaugurazione si è svolta recentemente, segnando l’ingresso dell’azienda nella zona. Il nuovo centro sarà dedicato alla vendita di piante, fiori e articoli per il giardinaggio, con l’obiettivo di ampliare l’offerta nella regione.

Taglio del nastro per l’undicesimo Garden Center Viridea, un nuovo polo dedicato al verde e alla vita all’aria aperta che sbarca in Brianza con 50 posti di lavoro. L’apertura al pubblico nel fine settimana è stata salutata da 26mila visitatori. L’amministratore unico Stefano Rappo ha sottolineato l’importanza dell’investimento umano legato alla nuova apertura: "Con Carate Brianza abbiamo scelto di puntare su un team di oltre 50 nuovi collaboratori, tra addetti e responsabili. È un passo significativo, che rafforza la nostra presenza sul territorio e conferma la volontà di crescere in modo sostenibile". Con queste assunzioni, il personale Viridea raggiunge quota 620 dipendenti complessivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viridea porta in Brianza 50 assunzioni

