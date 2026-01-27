In Brianza tra 30 anni per percorrere 50 km si spenderanno 50 euro

Nel 2056, spostarsi in Brianza per 50 km costerà 50 euro, ovvero un euro al chilometro. Questa previsione evidenzia come i costi dei trasporti possano aumentare significativamente nel tempo, influenzando le abitudini di mobilità e le economie locali. È importante monitorare queste tendenze per pianificare strategie di adattamento e sostenibilità futura.

Nel 2056 i brianzoli per percorrere 50 km dovranno sborsare 50 euro. Una strada d’oro: percorrerla costerà un euro al km. Si tratta di Pedemontana, l’autostrada tanto annunciata (da decenni) quanto contestata e che dovrebbe essere ultimata entro il 30 novembre 2028.Chi ha fatto le previsioni I.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

