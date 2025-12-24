Il mega negozio con un laghetto vero che sta per aprire in Brianza | 50 nuove assunzioni
Nuova grande apertura per una catena in Brianza. L'undicesimo Garden Center a marchio Viridea infatti sta per aprire a Carate Brianza, a margine della Statale 36. Un'apertura prevista ad inizio 2026 con l'azienda che cerca 50 nuove figure tra addetti alla vendita e responsabili di reparto, da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Il mega negozio (con un laghetto vero) che sta per aprire in Brianza: 50 nuove assunzioni - L'undicesimo Garden Center a marchio Viridea infatti sta per aprire a Carate Brianza, a margine della Statale 36. monzatoday.it
