Al via la seconda edizione del concorso su San Francesco d’Assisi | candidature entro il 15 aprile

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il Ministero dell’Istruzione lancia la seconda edizione di un prestigioso concorso nazionale. Rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, mira a celebrare il santo e il suo messaggio di pace e solidarietà. Le candidature sono aperte fino al 15 aprile, offrendo agli studenti un’opportunità unica di approfondimento e creatività in vista delle celebrazioni ufficiali.

In vista delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Comitato nazionale dedicato all'anniversario, promuove la seconda edizione del concorso nazionale rivolto alle scuole primarie e secondarie, statali e paritarie.

