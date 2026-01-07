No alla droga no ad ogni forma di dipendenza | concorso nazionale per le scuole candidature entro il 20 marzo
Il Ministero dell’Istruzione, il Dipartimento per le politiche contro la droga e il Ministero della Salute promuovono la nuova edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”. Le scuole italiane sono invitate a partecipare con proposte e progetti, con scadenza per le candidature fissata al 20 marzo. Un’occasione per sensibilizzare i giovani sui rischi delle dipendenze e promuovere un percorso di informazione e consapevolezza.
