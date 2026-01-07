No alla droga no ad ogni forma di dipendenza | concorso nazionale per le scuole candidature entro il 20 marzo

Da orizzontescuola.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione, il Dipartimento per le politiche contro la droga e il Ministero della Salute promuovono la nuova edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”. Le scuole italiane sono invitate a partecipare con proposte e progetti, con scadenza per le candidature fissata al 20 marzo. Un’occasione per sensibilizzare i giovani sui rischi delle dipendenze e promuovere un percorso di informazione e consapevolezza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Salute promuovono la nuova edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Al via la seconda edizione del concorso “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”: candidature entro il 20 marzo

Leggi anche: Concorso nazionale “Il Giorno del Ricordo”: elaborati entro il 15 gennaio (digitale entro il 20)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Malamovida all’Umbertino, l'emergenza a Bari è la droga non l'alcol: «Mancano le forze dell’ordine»; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Corro dopo aver detto basta alla droga; Preparatevi, purtroppo, a sentir parlare sempre più spesso dei nitazeni.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.