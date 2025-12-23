Picchiava l’ex e la figlia viola il divieto | arrestato

Un uomo di 51 anni è stato arrestato ad Imola per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento alla convivente e alla figlia, nonostante fosse già sottoposto a misure cautelari. L’episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà nel contrastare le violenze domestiche e l’importanza di un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine.

Imola, 23 dicembre 2025 – Non si ferma la scia delle violenze in famiglia. I carabinieri della compagnia di Imola hanno arrestato nei giorni scorsi i un uomo di 51 anni, già sottoposto a misure cautelari, per aver ripetutamente violato il divieto di avvicinamento alla convivente e ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo era già destinatario di un allontanamento dalla casa familiare e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il primo provvedimento cautelare ad agosto scorso. Il primo provvedimento cautelare – il divieto di avvicinamento – era stato emesso lo scorso agosto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, dopo che la convivente aveva denunciato ripetute aggressioni fisiche, verbali e psicologiche.

