Firmato a Bologna il nuovo accordo integrativo per la medicina generale

Questa mattina a Bologna è stato firmato un nuovo accordo integrativo per la medicina generale. L’obiettivo è rendere la sanità territoriale più accessibile e integrata, migliorando l’assistenza sanitaria offerta ai cittadini. Si cerca di ampliare i servizi e di rendere più organica la copertura sanitaria sul territorio.

Questa mattina è stato firmato un nuovo accordo integrativo per i medici di base, che punta a rafforzare l’assistenza territoriale.

È stato firmato l’Accordo integrativo 2026 tra l’Azienda Usl di Parma e i sindacati dei medici di medicina generale FIMMG, SNAMI e SMI, coinvolgendo 277 professionisti tra Parma e provincia.

