Medicina generale firmato nuovo accordo integrativo | via alla ' rivoluzione' dell' assistenza primaria

È stato firmato un nuovo accordo integrativo per la medicina generale, che punta a rivoluzionare l’assistenza primaria. Con questo accordo, si apre la strada a una sanità territoriale più accessibile e integrata, con servizi più diffusi e più efficienti. Le novità promettono di migliorare concretamente la qualità dell’assistenza per i pazienti, con un sistema più organizzato e vicino alle esigenze delle persone.

Questa mattina a Bologna è stato firmato un nuovo accordo integrativo per la medicina generale.

Sanità territoriale, firmato in Emilia-Romagna il nuovo Accordo per la Medicina generaleL’intesa è stata presentata dal presidente Michele de Pascale e dall’assessore alle Politiche per la salute Massimo Fabi e segna un passaggio rilevante nel ... chiamamicitta.it

Emilia-Romagna, con il nuovo accordo i medici di base sono consultabili 12 ore al giornoIl «pilastro» del nuovo accordo integrativo per la medicina generale, siglato oggi tra la Regione Emilia-Romagna e i sindacati Fimmg, Cisl e Fmt, sono le Aft, Aggregazioni Funzionali Territoriali. For ... gazzettadiparma.it

I Medici di Medicina Generale saranno presenti nelle Case di Comunità dell’Azienda sanitaria provinciale in provincia di Trapani. È stato infatti siglato ieri l’accordo aziendale sul coinvolgimento dei MMG tra il Commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvir facebook