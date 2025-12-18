Polla firmato il protocollo d’intesa per i corsi OSS gratuiti

A Polla è stato firmato un importante protocollo d’intesa tra il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni e l’Istituto Omnicomprensivo, che apre le porte a corsi OSS gratuiti destinati agli studenti diplomati nell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per favorire formazione e occupabilità nel settore sociosanitario.

È stato firmato a Polla il protocollo d'intesa tra il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) e l' Istituto Omnicomprensivo di Polla – indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, relativo ai corsi OSS gratuiti riservati agli studenti diplomati presso l'Istituto Sociosanitario. La firma rende operativo un percorso formativo fortemente strategico per il territorio. L'accordo dà concreta attuazione a quanto preannunciato nel febbraio 2025, trasformando un impegno condiviso in un'azione strutturata che consentirà a 30 giovani diplomati di conseguire gratuitamente la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS), completando il proprio percorso di studi e accedendo più rapidamente al mondo del lavoro.

